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7 минут назад

Власти Херсона заявили о разгроме ВСУ

Ura.Ru

Вооруженные силы России отбили все попытки ВСУ вторгнуться в Херсонскую область. Такое заявление сделал замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

Власти Херсона заявили о разгроме ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы полностью контролируем территорию Херсонской области. Все заявления, которые делаются о захвате, — это чистый популизм. Это все не соответствует действительности. Все их попытки вторжения были отбиты и провалились. Херсонская область во всех своих границах полностью остается под контролем войск Российской Федерации», — сказал Стремоусов РИА «Новости».

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по демилитаризации Украины. В ходе нее российской армии удалось взят под полный контроль всю территорию Херсонской области, передает «Национальная служба новостей».

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Позже глава Херсонской областной администрации Геннадий Лагута заявил украинским СМИ, якобы ВСУ освободили 20 населенных пунктов региона. Сам Лагута ранее сбежал из региона после прихода российской армии.

Армия,Кирилл Стремоусов,
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