"Расчетами 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" огонь ведется на дальностях до 30 км. Для уничтожения укреплений применяются снаряды на фугасное действие, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, в том числе заглубленным бетонированным укреплениям противника", - уточнили в министерстве.