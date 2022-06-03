Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" по уничтожению бронетехники и укрепленных позиций ВСУ в ходе специальной военной операции.
По данным военного ведомства, артиллерийские подразделения ВС РФ выполняют огневые задачи по поражению артиллерийских батарей ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника.
"Расчетами 152-мм самоходных гаубиц "Мста-С" огонь ведется на дальностях до 30 км. Для уничтожения укреплений применяются снаряды на фугасное действие, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, в том числе заглубленным бетонированным укреплениям противника", - уточнили в министерстве.
Стрельба из 152-мм самоходной гаубицы "Мста-С" может вестись с закрытых огневых позиций и прямой наводкой без предварительной подготовки огневых позиций.