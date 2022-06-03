Предсказано место появления «второй "Азовстали"»

Новой «Азовсталью» для украинских националистов может стать Авдеевский коксохимический завод. Об этом заявил РИА Новости командир добровольческого батальона «Пятнашка» в ДНР Ахра Авидзба.

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Он подчеркнул, что ополченцы в случае, если нацбаты решат удерживать завод, покажут, что они «гуманные люди, но не настолько».

«Мы просто зальем их бетоном. Мы не будем их ждать», - пояснил он.

Авидзба заверил, что военнослужащим дадут определенный срок, чтобы сдаться, но «если они не уйдут, там и останутся».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной операции» на Украине. Целью ее он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ходе спецоперации на заводе «Азовсталь» в Мариуполе были заблокированы украинские националисты.

По данным Минобороны, с 16 мая в плен сдались 2439 украинских военных и бойцов нацбатальона «Азов»*. 20 мая оружие сложили последние 531 человек. 20 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о «полном освобождении «Азовстали»».