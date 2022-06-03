В ДНР рассказали о «форточке» для украинской армии

Командир добровольческого батальона Донецкой народной республики (ДНР) «Пятнашка» Ахра Авидзба заявил, что отступающим украинским военным дают возможность уйти. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Пока противника тесним, поэтому смысла его сдачи нет. Сдаются только те, которых забывают на позициях», — сказал Авидзба.

По его словам, ополченцы оставили украинской армии «форточку» — возможность уйти. «Поэтому какая-то часть, я думаю, оттуда выходит, но упоротые, которые не понимают, что происходит, которые не сидят на передовой, а сидят в городе или еще что-то — они, думаю, крышечка захлопнется, и они останутся там», — добавил комбат «Пятнашки».

Ранее Авидзба объяснил нежелание иностранных наемников на Украине находиться на передовой. По его словам, иностранцы работают инструкторами в тылу и в контрактах у них прописано, как близко к линии фронта они могут подходить.