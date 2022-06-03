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40 минут назад

Объяснено нежелание иностранных наемников на Украине находиться на передовой

Lenta.ru

Приехавшие на Украину иностранные инструкторы редко бывают на передовой и могут попасть в плен лишь в случае масштабного окружения. Об этом РИА Новости рассказал командир добровольческого батальона ДНР «Пятнашка» Ахра Авидзба.

Нежелание наемников быть на передовой в боях на Украине объяснили
Фото: ReutersReuters

По его словам, иностранцы работают инструкторами работают в тылу.

«Когда им начинают задавать вопросы: а чем вы занимались столько времени, где ваши бойцы, — тогда кто-то психанет из этих инструкторов, идет вперед — и вот может такой персонаж попасться, но их в основном мало», — рассказал комбат.

Авидзба объяснил, что у наемников по контракту прописано, за какой километраж они не имеют права подходить к линии фронта. Из-за этого те пытаются подбить какую-то технику в тылу и продемонстрировать это на видео. Поймать же их можно в случае взятия района в кольцо.

Военные эксперты: наемники на Украине окажутся вне защиты международного права

Ранее сообщалось, что сержант Росгвардии Адам Бисултанов погиб в Донбассе в бою с иностранными наемниками, среди которых был сын члена парламента Великобритании Бен Грант. Российский военный находился в бронетранспортере, в который трижды попали из гранатомета.

2 июня официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что сотни иностранных наемников на Украине были уничтожены высокоточным оружием большой дальности вскоре после прибытия в страну. Он заявил, что большая часть наемников была уничтожена в зоне боевых действий из-за «низкого уровня подготовки и отсутствия реального боевого опыта».

По данным Минобороны, общая численность иностранных наемников на Украине сократилась почти в два раза: с 6,6 до 3,5 тысяч человек.

Армия,Ахра Авидзба,Игорь Конашенков,Минобороны России,Росгвардия,
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