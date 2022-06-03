Стало известно о крупнейшей группировке десантных кораблей в Черном море

В Черном море действует крупнейшая группировка Военно-морского флота (ВМФ) РФ из 12 больших десантных кораблей (БДК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

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Группировка десантных сил состоит из шести БДК Северного и Балтийского флотов, а также шести БДК Черноморского флота. Собеседник агентства отметил, что корабли готовы к выполнению задач в рамках специальной военной операции.

По словам источника ТАСС, такая группировка сформирована впервые. Официальной информации о маневрах БДК в регионе у агентства нет.

В составе черноморского отряда, среди прочих, задействован БДК «Цезарь Куников». 18 апреля стало известно, что командир этого корабля, капитан третьего ранга Александр Чирва погиб в ходе спецоперации на Украине. Он скончался в результате ранений, которые получил во время боя с украинскими военными.