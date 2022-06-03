Эксперт предсказал крах украинской армии

В ближайшее время армия Украины не сможет обороняться, а роковым для неё станет падение донецкого укрепрайона, сообщает телеканал «360» со ссылкой на военного эксперта Анатолия Матвийчука.
По его словам, у Вооруженных сил Украины уже почти не осталось авиации, которая практически полностью уничтожена ВС России.
«Думаю, что фактически в распоряжении Киева есть не более 10 15 самолётов и 20 25 вертолётов. С началом боевых действий достаточное количество украинской авиации было переброшено на аэродромы Румынии, это уже установленный факт. И вот сейчас они, выполняя боевые задачи, там взлетают, уходят в пространство Украины и пытаются выполнить боевую задачу. Тогда мы их и сбиваем», — отметил Матвийчук.
Он также прокомментировал возможные поставки Киеву американских реактивных систем залпового огня, в том числе HIMARS, и другого вооружения.
«Эти комплексы кроме систем залпового огня имеют еще и ракетную систему, то есть могут осуществлять пуск тактических ракет с дальностью стрельбы до 300 км. Если их действительно США поставят, а Украина решит использовать это дальнобойное средство для ударов по Курску, то наши руки будут развязаны. В Вашингтоне это понимают и, думаю, очень осторожно подойдут к отправке этой системы», — считает эксперт.
Отмечается, что хотя западные страны активно продолжает поставлять Украине различное вооружение, устойчивость обороны украинской армии однозначно нарушена. На это повлиял выход российских войск на северодонецкое и лисичанское направление, а также другие события.