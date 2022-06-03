Эксперт предсказал крах украинской армии

«Эти комплексы кроме систем залпового огня имеют еще и ракетную систему, то есть могут осуществлять пуск тактических ракет с дальностью стрельбы до 300 км. Если их действительно США поставят, а Украина решит использовать это дальнобойное средство для ударов по Курску, то наши руки будут развязаны. В Вашингтоне это понимают и, думаю, очень осторожно подойдут к отправке этой системы», — считает эксперт.