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48 минут назад

В США испугались нового оружия России

Елена Прошина

Новое оружие России представляет серьезную угрозу для Соединенных Штатов, сообщает Washington Times со ссылкой на американского генерала Глена Ванхерка, который выступил перед Конгрессом США.

В США испугались нового оружия России
Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФРИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

По словам главы Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования вооруженных сил США (USNORTHCOM), соперники Вашингтона, к которым он причислил Россию и Китай, ускорили развертывание оружия, которое «угрожает США». При этом Москву он назвал «главной военной угрозой» территории Соединенных Штатов.

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Генерал отметил, что ранее Москва поставила на вооружение гиперзвуковое оружие, а также новые ракеты большой дальности. Беспокойство у главы NORTHCOM и NORAD вызывают и крылатые ракеты большой дальности, которые «могут поразить Соединенные Штаты из воздушного пространства России».

Ванхерк утверждает, что представляет угрозу и развертывание РФ подводных лодок класса «Ясень». Он предупредил, что подчиненные ему управления стоят «перед самым динамичным и стратегически сложным набором задач в истории».

«Откровенно говоря, моя способность выполнять миссии, возложенные на USNORTHCOM и NORAD, ослабла и продолжает ослабевать», — подчеркнул глава командования.

Армия,Конгресс США,
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