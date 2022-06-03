В США испугались нового оружия России

Новое оружие России представляет серьезную угрозу для Соединенных Штатов, сообщает Washington Times со ссылкой на американского генерала Глена Ванхерка, который выступил перед Конгрессом США.

Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ

По словам главы Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования вооруженных сил США (USNORTHCOM), соперники Вашингтона, к которым он причислил Россию и Китай, ускорили развертывание оружия, которое «угрожает США». При этом Москву он назвал «главной военной угрозой» территории Соединенных Штатов.

Генерал отметил, что ранее Москва поставила на вооружение гиперзвуковое оружие, а также новые ракеты большой дальности. Беспокойство у главы NORTHCOM и NORAD вызывают и крылатые ракеты большой дальности, которые «могут поразить Соединенные Штаты из воздушного пространства России».

Ванхерк утверждает, что представляет угрозу и развертывание РФ подводных лодок класса «Ясень». Он предупредил, что подчиненные ему управления стоят «перед самым динамичным и стратегически сложным набором задач в истории».