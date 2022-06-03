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58 минут назад

Рада вновь потребовала от Германии новых танков

Свободная пресса

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук во время своей рабочей поездки в Берлин в очередной раз напомнил властям ФРГ о том, как необходимы Киеву новые тяжелые вооружения.

Рада вновь потребовала от Германии новых танков
Фото: 

"Больше всего нам нужно современное оружие... Вот почему мы ожидаем от Германии БМП Marder и танков Leopard", - цитирует политика МК.

Он также добавил, что Украина может использовать и старое оружие, однако современные вооружения являются более эффективными.

Ранее "СП" писала, что Стокгольм поставит Киеву противокорабельные ракеты и противотанковое оружие, а также окажет финансовую помощь. Об этом сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Армия,Руслан Стефанчук,Верховная Рада,
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