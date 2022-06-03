Рада вновь потребовала от Германии новых танков

Председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук во время своей рабочей поездки в Берлин в очередной раз напомнил властям ФРГ о том, как необходимы Киеву новые тяжелые вооружения.
"Больше всего нам нужно современное оружие... Вот почему мы ожидаем от Германии БМП Marder и танков Leopard", - цитирует политика МК.
Он также добавил, что Украина может использовать и старое оружие, однако современные вооружения являются более эффективными.
Ранее "СП" писала, что Стокгольм поставит Киеву противокорабельные ракеты и противотанковое оружие, а также окажет финансовую помощь. Об этом сообщила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.