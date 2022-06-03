Байден выступил за ужесточение контроля за оборотом оружия

Глава США Джо Байден в обращении к гражданам сообщил, что необходимо ужесточить контроль за оборотом оружия в стране.

По его словам, вторая поправка к конституции США, по которой американцам можно владеть огнестрельным оружием, «не является абсолютом». Как заявил глава государства, это право неотъемлемо, но из-за участившихся случаев стрельбы в людных местах необходимо принять меры, основанные на «здравом смысле».