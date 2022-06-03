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20 минут назад

Командир батальона Авидзба: завод в Авдеевке может стать  второй "Азовсталью"

Газета.Ruиещё 2

Авдеевский коксохимический завод может стать для украинских боевиков второй «Азовсталью». Об этом заявил РИА «Новости» командир добровольческого батальона «Пятнашка» (ДНР) Ахра Авидзба.

Предсказано место появления «второй "Азовстали"»
Фото: ReutersReuters

«Мы покажем им, что мы тоже гуманные люди, но не настолько. Мы просто зальем их бетоном. Мы не будем их ждать», — добавил Авидзба.

При этом он добавил, что бойцам все-таки дадут шанс, чтобы сдаться.

Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что в бомбоубежищах завода «Азот» в Северодонецке, помимо украинских военных, находятся мирные жители.

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1 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что украинские военные согнали примерно 300 мирных жителей в промзону Северодонецка и могут использовать их, как «живой щит».

Армия,Ахра Авидзба,Андрей Марочко,Рамзан Кадыров,
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