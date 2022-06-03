Предсказано место появления «второй "Азовстали"»

Авдеевский коксохимический завод может стать для украинских боевиков второй «Азовсталью». Об этом заявил РИА «Новости» командир добровольческого батальона «Пятнашка» (ДНР) Ахра Авидзба.
«Мы покажем им, что мы тоже гуманные люди, но не настолько. Мы просто зальем их бетоном. Мы не будем их ждать», — добавил Авидзба.
При этом он добавил, что бойцам все-таки дадут шанс, чтобы сдаться.
Ранее официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что в бомбоубежищах завода «Азот» в Северодонецке, помимо украинских военных, находятся мирные жители.
1 июня глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что украинские военные согнали примерно 300 мирных жителей в промзону Северодонецка и могут использовать их, как «живой щит».