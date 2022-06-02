Офицер ЛНР сообщил о мирных жителях в бомбоубежищах завода "Азот"

Офицер Народной милиции Луганской Народной Республик (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что мирные жители находятся в бомбоубежищах химического завода "Азот" в Северодонецке, где украинские силовики держат оборону против сил республик Донбасса, наступающих при поддержке ВС России.
"Есть разведданные, что под различными предлогами народ заманивался на территорию предприятия "Азот", - сказал Марочко в четверг в стриме RT по поводу действий украинских силовиков.
"На территории предприятия находятся местные жители, поэтому здесь действовать надо вообще очень аккуратно", - заявил он.
Он пояснил, что мирные жители находятся в бомбоубежищах на территории "Азота".
"Есть сведения, что под угрозами [украинские силовики] запрещают выходить жителям из этих бомбоубежищ, буквально минируют выходы", - сказал Марочко.