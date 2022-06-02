Украинские националисты жестко пресекли попытки людей вернуться в Херсонскую область

"В Зеленодольске Днепропетровской области боевики украинских националистических формирований удерживают мирных жителей, всячески препятствуя их возращению в свои дома в освобожденные российскими вооруженными силами населенные пункты Высокополье и Новопетровку Херсонской области", - сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.