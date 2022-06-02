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16 минут назад

МО РФ: боевики не дают людям вернуться в освобожденную Херсонскую область

ТАСС

Украинские националисты удерживают людей в Зеленодольске под Днепром, не давая им вернуться на освобожденные российский армией территории Херсонской области. Об этом в четверг сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Украинские националисты жестко пресекли попытки людей вернуться в Херсонскую область
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В Зеленодольске Днепропетровской области боевики украинских националистических формирований удерживают мирных жителей, всячески препятствуя их возращению в свои дома в освобожденные российскими вооруженными силами населенные пункты Высокополье и Новопетровку Херсонской области", - сказал Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

По его словам, "все попытки самостоятельно выехать из города жестко пресекаются, граждан подвергают физическому насилию, изымают ценные вещи и личные автомобили". Как сообщил генерал-полковник, вырваться из блокированного националистами населенного пункта удается только отдельным гражданам и одиночным автомобилям.

"Данные факты в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение украинских властей к нормам морали и положениям международного гуманитарного права. Это происходит при молчаливом согласии стран так называемого коллективного Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима", - добавил начальник НЦУО.

Армия,Михаил Мизинцев,Минобороны России,НЦУО РФ,
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