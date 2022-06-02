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24 минуты назад

В ДНР заявили о скором закрытии котла в районе Лисичанска и Северодонецка

Lenta.ru

Силы Донецкой народной республики (ДНР) закроют котел в районе Лисичанска и Северодонецка через несколько дней. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает ТАСС.

В ДНР заявили о скором закрытии нового котла
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что войска скоро выйдут в район города Артемовска.

Ранее начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины генерал Василий Вовк подтвердил отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Северодонецка. Он также отметил, что украинским властям не удастся спастись очередными волнами мобилизации, а украинской армией нужны люди, способные управлять мощной артиллерией.

Как сообщили в Минобороны России, отступая, украинские военные взорвали на территории предприятия «Азот» в Северодонецке цистерну с азотной кислотой. После подрыва появилось ядовитое облако, которое переместилось в сторону населенных пунктов Кременная и Рубежное.

Армия,В мире,Эдуард Басурин,Минобороны России,СБУ,
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