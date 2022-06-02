В ДНР заявили о скором закрытии нового котла

Силы Донецкой народной республики (ДНР) закроют котел в районе Лисичанска и Северодонецка через несколько дней. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, передает ТАСС.

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Он подчеркнул, что войска скоро выйдут в район города Артемовска.

Ранее начальник Главного следственного управления Службы безопасности Украины генерал Василий Вовк подтвердил отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Северодонецка. Он также отметил, что украинским властям не удастся спастись очередными волнами мобилизации, а украинской армией нужны люди, способные управлять мощной артиллерией.