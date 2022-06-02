Швеция решила отправить Украине четвертый пакет военной помощи на 95 миллионов евро. В него войдут противокорабельные ракеты, противотанковое оружие, 12,7-миллиметровые винтовки и боеприпасы. Об этом в своем аккаунте-Twitter заявила глава МИД Швеции Анн Линде.