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51 минуту назад

Турция подарила Литве беспилотник «Байрактар» для передачи Украине

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Турция передала Литве в дар беспилотный летательный аппарат типа «Байрактар», деньги на который собрали жители Литвы и который Вильнюс намерен направить Украине, сообщил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.

«Турция решила безвозмездно передать нам «Байрактар» современной комплектации, который будет готов к июлю», – передает ТАСС его слова.

Министр отметил, что на покупку беспилотника по инициативе одного из представителей местных СМИ было собрано почти 6 млн евро.

«Из этой суммы 1,5 млн поступят в распоряжение Минобороны для вооружения беспилотника, а 4,4 млн евро по желанию Турции будут направлены на оказание гуманитарной и другой помощи Украине», – подчеркнул Анушаускас.

Российская ПВО ЗРК С-300 сбила украинский «Байрактар» около Херсона в Николаевской области. До этого в центре Херсона был слышен взрыв, в небе над городом какое-то время наблюдался след, как изначально предполагалось, от ракеты.

Армия,Видео,Арвидас Анушаускас,
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