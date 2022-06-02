Турция подарила Литве беспилотник «Байрактар» для передачи Украине

Турция передала Литве в дар беспилотный летательный аппарат типа «Байрактар», деньги на который собрали жители Литвы и который Вильнюс намерен направить Украине, сообщил министр обороны балтийской республики Арвидас Анушаускас.
«Турция решила безвозмездно передать нам «Байрактар» современной комплектации, который будет готов к июлю», – передает ТАСС его слова.
Министр отметил, что на покупку беспилотника по инициативе одного из представителей местных СМИ было собрано почти 6 млн евро.
«Из этой суммы 1,5 млн поступят в распоряжение Минобороны для вооружения беспилотника, а 4,4 млн евро по желанию Турции будут направлены на оказание гуманитарной и другой помощи Украине», – подчеркнул Анушаускас.
Российская ПВО ЗРК С-300 сбила украинский «Байрактар» около Херсона в Николаевской области. До этого в центре Херсона был слышен взрыв, в небе над городом какое-то время наблюдался след, как изначально предполагалось, от ракеты.