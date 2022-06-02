Войска России и ДНР отразили атаку ВСУ в районе поселка Сладкое

Российские военные совместно с подразделениями Донецкой народной республики (ДНР) отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе поселка Сладкое, сообщила Народная милиция ДНР в Telegram -канале.

«Нашими военнослужащими уничтожено БМП и до 15 человек личного состава», — сообщили в ведомстве, уточнив, что нападение шло со стороны Новомихайловки.

Кроме того, мощным огнем удалось подавить две огневые точки противника в районе Марьинки, украинские военные отступили, «понеся значительные потери».

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки ударами российской авиации удалось уничтожить 39 единиц вооружения и военной техники ВСУ, в том числе зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» (ЗРК). Кроме того, российская авиация за сутки уничтожила 10 танков и боевых машин пехоты.