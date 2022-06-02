Немецкая PzH 2000 против "Коалиции": гаубицы для Украины сравнили с российскими

Олег Бочаров в своей статье для журнала Maxim сравнил характеристики немецких самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000), которые получила Украина, с российским артиллерийским комплексом «Коалиция-СВ» (2С35) и самоходной гаубицей «Мста-С» (2С19).

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Ранее стало известно, что Нидерланды передадут Украине пять PzH 2000 - это десятая часть нидерландского парка этих установок. До этого семь PzH 2000 и снаряды к ним Киеву передала Германия.

Maxim отмечает, что PzH 2000 - «не устаревшие консервы со складов», а одни из самых современных и продвинутых гаубиц в мире. Их начали производить в 1998 году.

Боевых применений Panzerhaubitze пока было немного, в основном - в Афганистане. Автор Maxim заявил, что там они больших успехов не показали из-за плохих дорог и жаркого климата.

Журнал описал PzH 2000 как 155-миллиметровое орудие с дальностью в 30-67 километров в зависимости от типа снаряда. Гаубица получила многие компоненты танка Leopard 2, имеет броню толщиной 14,5 миллиметра и автоматическую систему зарядки, обеспечивающую скорость стрельбы в 10-13 снарядов в минуту.

Скорость езды по бездорожью составляет 45 километров в час, по шоссе - в полтора раза больше. Стоимость PzH 2000 - около восьми миллионов долларов за единицу.

Самой актуальной российской самоходной гаубицей Бочаров назвал «Коалицию-СВ» (2С35). Ее экипаж - три человека против пяти у PzH 2000, автор назвал это большим преимуществом российской гаубицы.

В основе 2С35 - танк Т-90, основное оружие имеет калибр в 152 миллиметра. Как и PzH 2000, заряжается автоматически. Скорость стрельбы - 10-16 выстрелов в минуту, дальность - до 80 километров, что превосходит показатели PzH 2000.

«Есть только одно «но»: их выпущено всего 12 штук», - отметил автор.

Основными российскими гаубицами остаются «Мста-С» (2С19) на базе Т-80. Их калибр - 152 миллиметра, экипаж состоит из четырех-пяти человек.