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10 минут назад

Haber7: в Турции пригрозили США разместить С-400 в ответ за создание военных баз в Греции

FBM.ruиещё 1

Греция одобрила договор об обоюдной оборонной совместной работе с Соединёнными Штатами Америки. Вашингтон получает в свое распоряжение четыре новые военные базы. Об этом написало издание Haber7, а перевело ИноСМИ.

В Турции пригрозили США развернуть С-400 из-за новых военных баз в Греции
Фото: ТАССТАСС

Реджеп Тайип Эрдоган (Президент Турции) считает, что базы создаются не против Российской Федерации, а против неё самой. Видимо, он уже предполагает, что его страна станет в будущем центром военного конфликта. А турецкие читатели пригрозили комплексами С-400.

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С четырьмя новыми военными объектами число баз Соединённых Штатов Америки в Греции выросло до девяти.

С договором об обоюдной оборонной совместной работе стороны решили углублять и делать шире свое сотрудничество в области защиты государств. В документе казармы Георгула в Волосе, стрельбище в Литохоро, казармы Яннули в Александруполисе и база Суда упоминаются в числе объектов, которые Соединённые Штаты Америки могут применять. В итоге к базе Суда на Крите добавилось ещё четыре новых базы. Раньше Вашингтон применял базу раннего предупреждения Искири, военно-морское сооружение Саламис, авиабазы Кастелли, Каламата и Андравида.

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По новому договору, стороны обязуются защищать безопасность, суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга от действий, угрожающих миру, например, вооруженного нападения или угрозы агрессии. Этот документ является продолжением соглашения, подписанного Соединёнными Штатами Америки и Грецией 8 июля 1990 года и вступившего в силу 6 ноября того же года.

В последней версии периодически обновляемого соглашения указывается, что оно заключается сроком на пять лет и будет продлеваться автоматически, если одна из сторон не заявит о желании выйти из него за два года до завершения действия документа.

В этой официальной бумаге отмечается, что при взаимном согласии сторон, США могут воспользоваться объектами вооруженных сил Греции и в иных областях. В парламенте Греции договор был одобрен 181 голосом “за” при 119 голосах “против”.

База, созданная Соединёнными Штатами в греческом Александруполисе, превратилась в громадный арсенал. В июле прошлого года американское военное ведомство поставило сюда не менее 400 танков и других бронированных машин. База находится всего в 45 километрах от Турции.

Армия,Реджеп Эрдоган,
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