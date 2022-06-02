Общая численность иностранных наемников на Украине сократилась до 3,5 тыс. человек, а их приток в страну практически иссяк. Об этом заявил сегодня официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«С начала мая фактически иссяк приток на Украину иностранных наемников для участия в боевых действиях против российских вооруженных сил. По имеющимся в нашем распоряжении данным, на сегодняшний день общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в два раза с 6,6 до 3,5 тысяч человек», - пояснил он.

По словам представителя Минобороны, командиры подразделений ВСУ и Нацгвардии щадя своих военнослужащих, в первую очередь жертвуют наемниками.

При этом, столкнувшись с реальной боевой обстановкой и большими потерями, значительное число наемников «предпочитает поскорее покинуть территорию Украины», констатировал он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. Президент назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».