В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
57 минут назад

Минобороны РФ: приток иностранных наемников на Украину иссяк

Алиса Селезнёва

Общая численность иностранных наемников на Украине сократилась до 3,5 тыс. человек, а их приток в страну практически иссяк. Об этом заявил сегодня официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«С начала мая фактически иссяк приток на Украину иностранных наемников для участия в боевых действиях против российских вооруженных сил. По имеющимся в нашем распоряжении данным, на сегодняшний день общая численность иностранных наемников на Украине сократилась практически в два раза с 6,6 до 3,5 тысяч человек», - пояснил он.

По словам представителя Минобороны, командиры подразделений ВСУ и Нацгвардии щадя своих военнослужащих, в первую очередь жертвуют наемниками.

При этом, столкнувшись с реальной боевой обстановкой и большими потерями, значительное число наемников «предпочитает поскорее покинуть территорию Украины», констатировал он.

Росгвардеец погиб в бою с иностранными наемниками на Украине

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. Президент назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».

В свою очередь украинский лидер Владимир Зеленский обратился с призывом к наемникам из-за рубежа вступить в так называемый «Интернациональный легион территориальной обороны Украины». Он заявил, что ждет всех, кто хочет «встать бок о бок» с украинцами.

Армия,Видео,Владимир Зеленский,Игорь Конашенков,Владимир Путин,Минобороны России,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители