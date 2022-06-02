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12 минут назад

Боец Росгвардии погиб в бою с иностранными наёмниками в Донбассе

RT на русском

Боец Росгвардии погиб в ходе боя с иностранными наёмниками в Донбассе. В числе наёмников был сын члена парламента Великобритании Бен Грант. Об сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Росгвардеец погиб в бою с иностранными наемниками на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации Росгвардии командир отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии сержант Адам Бисултанов погиб 26 мая, спасая своих товарищей во время выполнении боевой задачи.

В Росгвардии добавили, что позже было установлено, что подразделение Росгвардии вело бой с группой наёмников из Британии и США.

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Отмечается, что 28 мая в интернете было размещено видео данного боестолкновения. Кроме того, Daily Telegraph опубликовал соответствующую статью.

«Камера GoPro запечатлела кадры атаки и одного из бойцов группы наёмников — сына члена парламента Великобритании — Бена Гранта», — заявили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России проверяет ряд украинских националистов на причастность к посягательству на жизнь российских военнослужащих.

Армия,Следственный комитет,Росгвардия,
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