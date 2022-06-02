Росгвардеец погиб в бою с иностранными наемниками на Украине

Боец Росгвардии погиб в ходе боя с иностранными наёмниками в Донбассе. В числе наёмников был сын члена парламента Великобритании Бен Грант. Об сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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По информации Росгвардии командир отделения отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа Росгвардии сержант Адам Бисултанов погиб 26 мая, спасая своих товарищей во время выполнении боевой задачи.

В Росгвардии добавили, что позже было установлено, что подразделение Росгвардии вело бой с группой наёмников из Британии и США.

Отмечается, что 28 мая в интернете было размещено видео данного боестолкновения. Кроме того, Daily Telegraph опубликовал соответствующую статью.

«Камера GoPro запечатлела кадры атаки и одного из бойцов группы наёмников — сына члена парламента Великобритании — Бена Гранта», — заявили в ведомстве.