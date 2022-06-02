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13 минут назад

NASA провело учения по планетарной обороне

Naked-Science.ru

Более 100 астрономов из 18 стран мира приняли участие в международных учениях планетарной защиты от столкновения Земли с астероидами. Потенциально опасный объект был исключен из базы мониторинга, чтобы ученые могли его заново обнаружить. Астрономам удалось повторно установить траекторию полета астероида, а также оценить шансы на его столкновение с Землей, которые постоянно изменялись по мере проведения тестов.

NASA провело учения по планетарной обороне
Фото: Naked-Science.ruNaked-Science.ru

Координируемые Международной сетью предупреждения об астероидах (IAWN) и Координационным управлением планетарной защиты NASA (PDCO) учения подтвердили, что обнаружение астероида и установление его характеристик международным сообществом проходит оперативно. Что позволяет выявить и оценить опасность, которую представляют эти объекты при сближении с Землей.

В прошлом году астрономы NASA и ЕКА объединились для аналогичного упражнения, в ходе которого моделировался сценарий столкновения астероида с Землей. Они обнаружили, что с современными технологиями человечество оказалось бы беззащитно перед лицом столкновения астероида с Землей, если астероид обнаружен за шесть месяцев до столкновения.

Тем не менее, технология планетарной защиты развивается быстрыми темпами, и такие миссии, как DART, которая направлена на то, чтобы изменить траекторию астероида, а также продемонстрировать технологию по гипотетическому отклонению небесного тела от столкновения с нашей планетой, будут очень востребованы в будущем.

Армия,NASA,
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