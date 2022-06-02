Китай готовится к худшему сценарию в Тайваньском проливе

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в ходе предстоящих учений будет применять худший возможный сценарий. Это связано с ростом напряженности в Тайваньском проливе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Global Times.

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Анонимный китайский военный эксперт в интервью изданию рассказал, что Китай ожидает от США вмешательства в тайваньский вопрос.

«Поэтому НОАК будет проводить больше учений с учетом наихудшего сценария», — заявил он.

Собеседник издания также рассказал, что НОАК недавно провела три крупномасштабных учения в районе острова Тайвань, хотя в последние годы это было для нее «редкостью».

Еще один военный эксперт Сун Чжунпин отметил, что в настоящий момент армия Китая занимается практической подготовкой к военному конфликту, который в свете всех обстоятельств кажется вполне вероятным.