Китай готовится к худшему сценарию в Тайваньском проливе

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в ходе предстоящих учений будет применять худший возможный сценарий. Это связано с ростом напряженности в Тайваньском проливе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Global Times.
Анонимный китайский военный эксперт в интервью изданию рассказал, что Китай ожидает от США вмешательства в тайваньский вопрос.
«Поэтому НОАК будет проводить больше учений с учетом наихудшего сценария», — заявил он.
Собеседник издания также рассказал, что НОАК недавно провела три крупномасштабных учения в районе острова Тайвань, хотя в последние годы это было для нее «редкостью».
Еще один военный эксперт Сун Чжунпин отметил, что в настоящий момент армия Китая занимается практической подготовкой к военному конфликту, который в свете всех обстоятельств кажется вполне вероятным.
Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что поддержка сепаратистских сил на Тайване со стороны США может поставить остров в опасное положение. По его словам, Вашингтон неоднократно позволял себе вмешиваться в тайваньский вопрос: он «говорил одно, а делал другое», а также поддерживал противостоящие Китаю силы. США могут столкнуться с серьезными последствиями своих действий, подчеркнул Чжао Лицзянь.