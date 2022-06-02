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49 минут назад

Пентагон раскрыл данные о содержании нового пакета военной помощи Украине

Lenta.ru

Новый пакет военной помощи Украине включает в себя реактивные системы залпового огня (РСЗО), средства радиолокационной борьбы, тактические машины и боеприпасы, рассказал заместитель помощника главы Пентагона Тодд Бриссил, пишет РИА Новости.

Раскрыты данные о содержании нового пакета помощи Украине от Пентагона
Фото: ТАССТАСС

Кроме того, в рамках помощи американская сторона передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) высокомобильные артиллерийские реактивные системы с боеприпасами. Также украинской армии достанутся пять противоартиллерийских радаров, две радиолокационные станции воздушного наблюдения, одна тысяча ракет Javelin, а также 50 пусковых установок, шесть тысяч единиц противотанкового оружия, раскрыли данные о содержании пакета в ведомстве.

Представитель Пентагона пояснил, что в список вошли 15 тысяч артиллерийских снарядов (калибром 155 миллиметров). Также Вашингтон планирует отправить украинским войскам четыре вертолета Ми-17. Они получат 15 тактических машин, запасные части и оборудование. Ожидается, что стоимость американского вооружения составит 700 миллионов долларов.

Ранее американский лидер Джо Байден объявил о передаче Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS.

Армия,Джозеф Байден,Пентагон,
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