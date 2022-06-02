Раскрыты данные о содержании нового пакета помощи Украине от Пентагона

Кроме того, в рамках помощи американская сторона передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) высокомобильные артиллерийские реактивные системы с боеприпасами. Также украинской армии достанутся пять противоартиллерийских радаров, две радиолокационные станции воздушного наблюдения, одна тысяча ракет Javelin, а также 50 пусковых установок, шесть тысяч единиц противотанкового оружия, раскрыли данные о содержании пакета в ведомстве.