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24 минуты назад

Четыре человека, включая ребенка, ранены в Горловке при обстреле «Градом»

Елена Прошина

В Горловке в результате обстрела четыре человека получили ранения, среди пострадавших — ребенок. ВСУ применили ракеты реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ обстреляли Горловку из «Града», есть пострадавшие
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, поступила информация о пострадавших среди гражданского населения в результате обстрела населенного пункта Горловка. В представительстве уточнили, что среди раненых есть ребенок — мальчик 2012 года рождения. Согласно информации СЦКК, ВСУ применили 20 ракет реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Глава городской администрации Горловки Иван Приходько также сообщил о раненых гражданских лицах в результате обстрела.

«В поселке Гурты осколочное ранение получил ребенок 10 лет», — написал он в своем Telegram-канале и добавил, что мать ребенка предположительно была контужена. Он подтвердил информацию о том, что в поселке Гурты были ранены четыре человека.

Ранее в Штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что один человек погиб, четыре получили ранения при обстреле Горловки со стороны ВСУ.

Армия,Иван Приходько,
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