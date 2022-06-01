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1 час назад

В Германии рассказали о слабом месте НАТО

Lenta.ru

Политические решения Турции стали создавать напряжение среди стран-членов НАТО. Об этом заявила журналист Каролина Друтен в материале для издания Die Welt.

В Германии рассказали о слабом месте НАТО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обозреватель из Германии рассказала, что несколько месяцев назад Турция и Греция решили обеспечить спокойствие в регионе. В марте греческий премьер Кириакос Мицотакис встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле, однако на данный момент положение изменилось. Поэтому Друтен назвала Турцию опасным и слабым местом НАТО.

В частности, Греция зафиксировала регулярные нарушения воздушного пространства истребителями Турции. Однако Анкара отвергала эти обвинения, угрожая милитаризацией греческих островов. «Мы не блефуем. Если Афины не уступят, мы предпримем дальнейшие шаги», — обещал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

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Кроме того, Афины заявили, что Анкара намеренно отправила мигрантов в страну для воздействия на Грецию. Поэтому последняя запланировала закрыть общую границу. При этом Турция считает, что Греция пытается навредить НАТО, поскольку Мицотакис призвал США не поставлять Анкаре новые истребители. Это привело к разрыву отношений между турецким президентом и греческим премьером.

Друтен предположила, что компромисс между странами маловероятен, поскольку НАТО не обладает способами решения конфликтов внутри альянса и правом введения санкций против одного из участников.

Армия,В мире,Кириакос Мицотакис,Мевлют Чавушоглу,Реджеп Эрдоган,НАТО,МИД Турции,
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