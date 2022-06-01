В Пентагоне прокомментировали новые военные поставки Украине

В Пентагоне прокомментировали подписание нового пакета военной помощи Украине, включающий четыре реактивные системы залпового огня HIMARS дальностью 80 километров.

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Замглавы американского оборонного ведомства Колин Каль заявил, что США не признают за Россией права вето на поставки вооружения Украине. При этом Каль отметил, что Вашингтон не хочет конфронтации с Россией.

«У нас нет интереса в том, чтобы конфликт на Украине расширялся или перерастал в третью мировую войну. Мы это учитываем», - сказал чиновник, его слова приводит РИА «Новости».

Каль еще раз повторил, что Киев дал гарантии Вашингтону, что не будет использовать американские РСЗО для ударов по целям на территории России.