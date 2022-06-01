В Пентагоне прокомментировали новые военные поставки Украине

В Пентагоне прокомментировали подписание нового пакета военной помощи Украине, включающий четыре реактивные системы залпового огня HIMARS дальностью 80 километров.
Замглавы американского оборонного ведомства Колин Каль заявил, что США не признают за Россией права вето на поставки вооружения Украине. При этом Каль отметил, что Вашингтон не хочет конфронтации с Россией.
«У нас нет интереса в том, чтобы конфликт на Украине расширялся или перерастал в третью мировую войну. Мы это учитываем», - сказал чиновник, его слова приводит РИА «Новости».
Каль еще раз повторил, что Киев дал гарантии Вашингтону, что не будет использовать американские РСЗО для ударов по целям на территории России.
1 июня США объявили о новом, одиннадцатом по счету, пакете военной помощи Украине на сумму 700 млн долларов. В него войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) и боеприпасы к ним; 5 противоартиллерийских радаров; 2 радара воздушного наблюдения; 1 тысяча ПТРК Javelin; 6 тысяч единиц противотанкового оружия; 15 тысяч 155 -миллиметровых артиллерийских снарядов; 4 вертолета Ми-17; 15 тактических машин; запчасти и оборудование.