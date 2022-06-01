Предсказана участь снайперш с «Азовстали»

Все украинские радикалы, которые засели на территории мариупольского завода «Азовсталь», а позднее были заблокированы, после чего они сложили оружие, сдались в плен.
Среди вышедших из подвалов 2 тысяч 439 боевиков оказалось 86 женщин. Некоторые из были связистками, медицинскими работниками, радистками и снайпершами. Что грозит взятым в плен военнослужащим женского пола, в разговоре с «МК» рассказал юрист Дмитрий Аграновский.
Он подчеркнул, что по причине их причастности к батальону «Азов»**, женщин будут судить по российским законам как участников экстремистской организации. Также следователи будут выяснять, применяли ли они насилие в отношении гражданского населения и военнопленных. «
Смертная казнь к женщинам не применяется. В России — точно, в Луганской и Донецкой народных республиках — вроде бы, тоже. Мне не известно, где бы на территории Европы применялась смертная казнь к женщинам», — сказал Аграновский.