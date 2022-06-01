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1 час назад

«МК» рассказал, какая судьба ждет снайперш с «Азовстали»

Век

Все украинские радикалы, которые засели на территории мариупольского завода «Азовсталь», а позднее были заблокированы, после чего они сложили оружие, сдались в плен.

Предсказана участь снайперш с «Азовстали»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди вышедших из подвалов 2 тысяч 439 боевиков оказалось 86 женщин. Некоторые из были связистками, медицинскими работниками, радистками и снайпершами. Что грозит взятым в плен военнослужащим женского пола, в разговоре с «МК» рассказал юрист Дмитрий Аграновский.

Он подчеркнул, что по причине их причастности к батальону «Азов»**, женщин будут судить по российским законам как участников экстремистской организации. Также следователи будут выяснять, применяли ли они насилие в отношении гражданского населения и военнопленных. «

Смертная казнь к женщинам не применяется. В России — точно, в Луганской и Донецкой народных республиках — вроде бы, тоже. Мне не известно, где бы на территории Европы применялась смертная казнь к женщинам», — сказал Аграновский.

Армия,Дмитрий Аграновский,
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