МО РФ: Боевики украинских нацбатов подорвали емкость с химикатами

«Украинских неонацистов не остановил тот факт, что в результате данного террористического акта с применением токсичного химического вещества пострадали ни в чем не повинные мирные жители. Киевская власть в очередной раз показала свою преступную и циничную сущность. Террор и геноцид против собственного народа стали нормой для Украины», - констатировал Мизинцев.