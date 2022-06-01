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32 минуты назад

США объявили об отправке РСЗО Украине

Вероника Полынина

США объявили о новом, одиннадцатом по счету, пакете военной помощи Украине на сумму 700 млн долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на распространенное Белым домом заявление президента Джо Байдена.

США объявили об отправке РСЗО Украине
Фото: Department of Defense/ LCpl Aaron S. PattersonDepartment of Defense/ LCpl Aaron S. Patterson

В новый пакет помощи войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) и боеприпасы к ним.

«Благодаря дополнительному финансированию для Украины, одобренному при подавляющей двухпартийной поддержке в конгрессе, США имеют возможность продолжать поставки Украине большего объема оружия», - говорится в заявлении Байдена.

В пакет также войдут 5 противоартиллерийских радаров; 2 радара воздушного наблюдения; 1 тысяча ПТРК Javelin; 6 тысяч единиц противотанкового оружия; 15 тысяч 155 -миллиметровых артиллерийских снарядов; 4 вертолета Ми-17; 15 тактических машин; запчасти и оборудование.

Госсекретарь США рассказал о данном Киевом обещании

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что украинские власти гарантировали Вашингтону, что не будут использовать американские РСЗО для поражения целей на территории России.

Армия,В мире,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,
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