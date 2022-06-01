США объявили об отправке РСЗО Украине

США объявили о новом, одиннадцатом по счету, пакете военной помощи Украине на сумму 700 млн долларов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на распространенное Белым домом заявление президента Джо Байдена.

Фото: Department of Defense/ LCpl Aaron S. Patterson Department of Defense/ LCpl Aaron S. Patterson

В новый пакет помощи войдут реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) и боеприпасы к ним.

«Благодаря дополнительному финансированию для Украины, одобренному при подавляющей двухпартийной поддержке в конгрессе, США имеют возможность продолжать поставки Украине большего объема оружия», - говорится в заявлении Байдена.

В пакет также войдут 5 противоартиллерийских радаров; 2 радара воздушного наблюдения; 1 тысяча ПТРК Javelin; 6 тысяч единиц противотанкового оружия; 15 тысяч 155 -миллиметровых артиллерийских снарядов; 4 вертолета Ми-17; 15 тактических машин; запчасти и оборудование.