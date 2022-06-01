В Херсоне обнаружили спрятанное оружие на территории заброшенного НПЗ

Оружие, спрятанное боевиками территориальной обороны Украины, нашли на территории заброшенного нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Херсоне. Об этом сообщает телеканал "Херсон и Запорожье - 24", который входит в структуру телерадиокомпании "Крым-24" в Telegram-канале.

Фото: МВД ЛНР МВД ЛНР

Отмечается, что регулярные части ВСУ покинули город еще до 24 февраля, а защищать Херсон поручили территориальной обороне. Большая часть неподготовленных людей разбежалась, на оговоренное место сбора пришли чуть больше 40 человек. Половина погибли, остальные оставили оружие и вернулись по домам, сообщает телеканал.

В середине марта Минобороны РФ сообщило, что Херсонская область находится под полным контролем российских войск. В конце апреля там сформирована военно-гражданская администрация, которая управляет регионом. В регионе введена бивалютная система, ходят рубль и гривна, работает сотовая связь с кодом +7, транслируются российские телеканалы.