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9 минут назад

Украина и Польша начнут вместе производить оружие

Lenta.ru

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Польша начнут вместе производить оружие, открыв совместное предприятие. Об этом сообщает РИА Новости.

Украина и Польша начнут вместе производить оружие
Фото: ReutersReuters

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приняли участие в межправительственной консультации, по итогам которой был заключен меморандум о создании украинско-польской постоянно действующей комиссии по налаживанию кооперации между польскими и украинскими субъектами хозяйствования.

По словам Шмыгаля, эта комиссия подготовит рекомендации для создания совместного с Польшей предприятия по производству оружия и военной техники. В будущем стороны надеются создать совместные виды оборонительного вооружения.

С начала проведения российской спецоперации на Украине власти Польши выступали за то, чтобы республике поставляли больше оружия. При этом в стране отмечали, что не могут самостоятельно принимать решения о поставках наступательного вооружения — это, как заявлял Моравецкий, должны решать в НАТО.

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