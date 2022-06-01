Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина и Польша начнут вместе производить оружие, открыв совместное предприятие. Об этом сообщает РИА Новости.

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Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий приняли участие в межправительственной консультации, по итогам которой был заключен меморандум о создании украинско-польской постоянно действующей комиссии по налаживанию кооперации между польскими и украинскими субъектами хозяйствования.

По словам Шмыгаля, эта комиссия подготовит рекомендации для создания совместного с Польшей предприятия по производству оружия и военной техники. В будущем стороны надеются создать совместные виды оборонительного вооружения.