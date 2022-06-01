Зеленский пообещал Украине систему ПВО крепче, чем «железный купол»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране создадут современную систему противовоздушной обороны. Об этом он сообщил во время общения с детьми, которые временно находятся в Польше, передает РИА «Новости».

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Как рассказал Зеленский, современная противовоздушная оборона Украины будет построена крепче, чем тактическая система ПРО «железный купол», разработанная в Израиле.

Он отметил, что израильская система Украине не подойдет, так Израиль маленькая страна.

«Для нас важно построить современную схему противовоздушной обороны. Хочется построить быстро», — отметил он, но не уточнил, когда планируется ее постройка.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что Киев не собирается уступать свои территории, но с некоторыми из них есть сложности.

«Мы не готовы уступить какие-либо наши территории, потому что это наша независимость, наш суверенитет. Но с некоторыми территориями есть определенные сложности, детали. Эти сложности могут обсуждаться», — сказал глава государства.