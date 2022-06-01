Российский корреспондент был ранен в Северодонецке

«Мы поехали выяснить, насколько занят Северодонецк, и выяснили, что весь жилой сектор находится под контролем бойцов Народной милиции. В городе непрекращающиеся артобстрелы - верный признак того, что ВСУ бросили свои позиции. Такую тактику они применяют во всех населенных пунктах, которые оставляют. Сперва они прячутся за мирными жителями, потом они обстреливают их из всего, что у них есть на вооружении», - рассказал корреспондент.