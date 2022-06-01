В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+34° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
22 минуты назад

Корреспондент «Звезды» получил ранение в Северодонецке

ТК «Звезда»иещё 4

Корреспондент «Звезды» Валентин Гвоздев получил ранение в Северодонецке.

Российский корреспондент был ранен в Северодонецке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы поехали выяснить, насколько занят Северодонецк, и выяснили, что весь жилой сектор находится под контролем бойцов Народной милиции. В городе непрекращающиеся артобстрелы - верный признак того, что ВСУ бросили свои позиции. Такую тактику они применяют во всех населенных пунктах, которые оставляют. Сперва они прячутся за мирными жителями, потом они обстреливают их из всего, что у них есть на вооружении», - рассказал корреспондент.

По его словам, от Северодонецка до Лисичанска, из которого сейчас и обстреливают Северодонецк, меньше 10 километров. По этой причине украинские националисты могут использовать польские мины, которые имеют небольшую дальность, но они не свистят в воздухе - услышать такую мину невозможно.

«Такая мина прилетела и к нам, когда мы собирались уже покидать город вместе с коллегами из "России" и НТВ. Небольшой осколок прилетел мне в область локтя, ничего страшного, царапина», - заметил Гвоздев.

Корреспондент добавил, что его тут же перевязал боец из Росгвардии с позывным Охотник.

«Никакого дискомфорта я не чувствую, все отлично», - подчеркнул Валентин Гвоздев.

Армия,Происшествия,Росгвардия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители