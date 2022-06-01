Стало известно о планах Украины ударить по ВС России в середине лета

Украина может нанести удар по российским войскам к середине лета. Об этом в разговоре с Politico заявил глава подконтрольной Киеву Луганской области Сергей Гайдай и несколько военных.

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По сведениям издания, ожидается, что к этому времени в страну доставят американское и западное вооружения. При этом подчеркивается, что для успеха Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимы системы противовоздушной обороны (ПВО). «В последние недели Россия активизировала использование авиации, нанося удары по важной инфраструктуре и военным объектам», — говорится в сообщении.

Ранее представитель администрации США сообщил, что вечером 1 июня власти страны официально объявят о новом многомиллионном пакете военной помощи для Киева. В частности, в него войдут американские РЗСО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) и дальнобойные ракеты для них.