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1 час назад

Стало известно о планах Украины ударить по ВС России в середине лета

Lenta.ru

Украина может нанести удар по российским войскам к середине лета. Об этом в разговоре с Politico заявил глава подконтрольной Киеву Луганской области Сергей Гайдай и несколько военных.

Стало известно о планах Украины ударить по ВС России в середине лета
Фото:  Carlos Barria / Reuters Carlos Barria / Reuters

По сведениям издания, ожидается, что к этому времени в страну доставят американское и западное вооружения. При этом подчеркивается, что для успеха Вооруженным силам Украины (ВСУ) необходимы системы противовоздушной обороны (ПВО). «В последние недели Россия активизировала использование авиации, нанося удары по важной инфраструктуре и военным объектам», — говорится в сообщении.

Ранее представитель администрации США сообщил, что вечером 1 июня власти страны официально объявят о новом многомиллионном пакете военной помощи для Киева. В частности, в него войдут американские РЗСО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) и дальнобойные ракеты для них.

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В Кремле заявили, что США таким образом целенаправленно и старательно подливают масла в огонь. «США, очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Армия,Сергей Гайдай,Дмитрий Песков,Верховный суд,Администрация США,
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