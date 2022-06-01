Грузия закупила дополнительную партию американских ПТРК Javelin

Грузия закупила у Соединенных Штатов в 2022 году дополнительную партию переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin («Джавелин»). Об этом говорится в опубликованном докладе о выполнении правительственной программы на сайте парламента Грузии.

«Следует отметить, что Министерство обороны Грузии в рамках иностранного военного финансирования США продолжает процесс переоснащения и приближения к стандартам НАТО подразделений сил обороны. В 2022 году Министерство обороны Грузии по софинансированию уже приобрело дополнительную партию "Джавелинов"», - приводит ТАСС фрагменты документа.

На протяжении последних двух лет официальный Тбилиси активно реформирует собственные вооруженные силы, получив на эти цели финансовую поддержу от различных стран, включая Турцию, Францию и Литву. В минувшем январе пресс-служба парламента анонсировала приобретение ПТРК «Джавелин» на сумму 30 миллионов долларов.