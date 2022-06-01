В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+34° в 
USD 61.47EUR 63.66
Войти в почту
54 минуты назад

Грузия закупила у США дополнительную партию ПТРК Javelin

ТК «Звезда»иещё 2

Грузия закупила у Соединенных Штатов в 2022 году дополнительную партию переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin («Джавелин»). Об этом говорится в опубликованном докладе о выполнении правительственной программы на сайте парламента Грузии.

Грузия закупила дополнительную партию американских ПТРК Javelin
Фото: Minnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben HoutkooperMinnesota National Guard / Sgt. 1st Class Ben Houtkooper

«Следует отметить, что Министерство обороны Грузии в рамках иностранного военного финансирования США продолжает процесс переоснащения и приближения к стандартам НАТО подразделений сил обороны. В 2022 году Министерство обороны Грузии по софинансированию уже приобрело дополнительную партию "Джавелинов"», - приводит ТАСС фрагменты документа.

На протяжении последних двух лет официальный Тбилиси активно реформирует собственные вооруженные силы, получив на эти цели финансовую поддержу от различных стран, включая Турцию, Францию и Литву. В минувшем январе пресс-служба парламента анонсировала приобретение ПТРК «Джавелин» на сумму 30 миллионов долларов.

Армия,В мире,НАТО,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители