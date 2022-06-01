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11 минут назад

«Провокационный полет»: эксперт о появлении самолетов НАТО возле острова Змеиный

Елена Прошина
Алексей Леонковэксперт

Провокационный полет самолетов НАТО возле острова Змеиный мог закончится трагедией для пилотов, которые «подзабыли», где пролегают границы безопасности. Об этом в разговоре с «Рамблером» заявил военный эксперт Алексей Леонков, комментируя информацию о появлении группы из нескольких истребителей Североатлантического альянса над западной частью Черного моря.

Думаю, (в НАТО) скажут, что летали в рамках сдерживания России или еще что-либо. Но здесь опасный прецедент в том, что страны НАТО считают остров Змеиный территорией Украины. С другой стороны, поводом для опасного прецедента служит то, что в нашем Министерстве обороны сказали о том, что все, что зайдет на территорию Украины со стороны стран НАТО, - это наши законные военные цели. Поэтому этот провокационный полет мог бы закончится трагедией для тех пилотов, которые немного подзабыли, где пролегают границы безопасности. При этом 5-я статья Вашингтонского договора (о коллективной обороне государств НАТО - прим. ред.) здесь бы не действовала. Если бы они вошли в воздушное пространство, контролируемое нашими комплексами ПВО, а на острове Змеиный такие комплексы есть, то, конечно, мы бы выполнили все процедуры по предупреждению нарушителей воздушного пространства, но если бы они не услышали эти предупреждения, пришлось бы сбивать.

На острове Змеиный находится станция радиотехнической разведки, которая позволяет нам видеть все, что творится над территорией Румынии, Молдавии и части Украины, которая закрывается сложным рельефом местности. Таким образом мы видим, как с этой территории стартует авиация с опознавательными знаками ВВС Украины, и дальше передаем эту информацию на сопровождение либо комплексам противовоздушной обороны, либо в небо поднимаются наши истребители, которые перехватывают эти самолеты. И, соответственно, уничтожают.

(Ответной реакции со стороны ВС РФ) можно ожидать, если они (самолеты НАТО) залетят в то самое контролируемое пространство и, например, не изменят курс, не уйдут обратно на свою территорию.

Мы обо всем предупредили заранее. И про морскую территорию, и про воздушное пространство. Все предупреждения были сделаны: это бесполетная зона, появляться там незачем. И все, что появляется в бесполетной зоне, в последующем уничтожается.
Алексей Леонков
Алексей ЛеонковВоенный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества»

Ранее самолеты НАТО были замечены недалеко от острова Змеиный, который в настоящее время находится под контролем российских войск и где в начале мая проходили боевые действия. Истребители альянса производили полет в сопровождении самолетов-заправщиков. Они взлетели с территории Румынии. Согласно информации портала Flight Radar, в операции были задействованы два британских истребителя Eurofighter Typhoon. Также появлялись сведения об участии в полете американских истребителей F-35, но эту информацию невозможно подтвердить из-за отключенных транспондеров.

Армия,Алексей Леонков,Верховный суд,НАТО,
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