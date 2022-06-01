Провокационный полет самолетов НАТО возле острова Змеиный мог закончится трагедией для пилотов, которые «подзабыли», где пролегают границы безопасности. Об этом в разговоре с «Рамблером» заявил военный эксперт Алексей Леонков , комментируя информацию о появлении группы из нескольких истребителей Североатлантического альянса над западной частью Черного моря.

Ранее самолеты НАТО были замечены недалеко от острова Змеиный, который в настоящее время находится под контролем российских войск и где в начале мая проходили боевые действия. Истребители альянса производили полет в сопровождении самолетов-заправщиков. Они взлетели с территории Румынии. Согласно информации портала Flight Radar, в операции были задействованы два британских истребителя Eurofighter Typhoon. Также появлялись сведения об участии в полете американских истребителей F-35, но эту информацию невозможно подтвердить из-за отключенных транспондеров.