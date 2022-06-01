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8 минут назад

"Сухой" и "МиГ" объединились с ОАК

ТАСС

Компания "Сухой" и корпорация "МиГ" объединились с ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) госкорпорации "Ростех". Об этом сообщили в среду в пресс-службе ОАК.

Производители "Сухого" и "МиГа" объединились с "Ростехом"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Соответствующие записи 1 июня внесены в Единый государственный реестр юридических лиц", - сказали в пресс-службе.

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Там также отметили, что объединение ОАК, "Сухого" и "МиГа" было одобрено советом директоров ОАК в ноябре 2021 года, а в январе 2022 года оно было поддержано акционерами трех компаний. Ранее управление компаниями уже было централизовано.

"Проведенная реорганизация завершает один из важных этапов корпоративной трансформации ОАК, которая подразумевает в том числе переход от трехуровневой к двухуровневой структуре управления в корпорации. При этом сильные и известные во всем мире бренды "Сухой" и "МиГ" сохранятся в производимых самолетах, авторитетные конструкторские школы продолжат развиваться. ПАО "ОАК", таким образом, становится не только корпоративным центром группы ОАК, но и операционной компанией, непосредственно управляющей производством и конструкторскими бюро, реализующей авиационные программы и разрабатывающей перспективную технику", - приводит пресс-служба слова генерального директора Ростеха Сергея Чемезова.

В свою очередь генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь отметил, что с максимальным вниманием к сохранению конструкторов и других ценных специалистов компании и дальше будут создавать самолеты будущего, включая беспилотные системы и гибридные решения.

В ноябре 2021 года было завершено присоединение к ПАО "Ил" воронежского авиазавода ВАСО, ульяновского предприятия "Авиастар-СП" и подмосковного ЭМЗ им. Мясищева. Полномочия ЕИО в отношении самого ПАО "Ил" переданы в ПАО "ОАК". ОАК обладает такими полномочиями и в отношении центра дивизиона стратегической авиации ПАО "Туполев", включающего, помимо одноименного КБ в Москве, Казанский авиационный завод им. С. П. Горбунова.

Как отметили в пресс-службе, корпоративная трансформация ОАК призвана сократить число управленческих уровней, упростить корпоративную структуру, исключить дублирующие административные функции, уменьшить общехозяйственные затраты. Проводимые мероприятия призваны повысить эффективность работы, финансовую устойчивость и инвестиционную привлекательность ОАК.

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