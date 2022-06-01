Швейцария отказала Дании в отправке бронетехники на Украину

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии отклонил заявку Дании на предоставление Украине 20 боевых машин пехоты Piranha III. Об этом пишет швейцарское издание SRF.

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«Закупая танки, Дания обязалась передавать военную технику только с разрешения Швейцарии», - напомнило издание.

Свое вето на просьбу Дании швейцарское правительство объяснило политикой нейтралитета.

При этом издание констатировало, что давление из-за рубежа на власти Швейцарии усиливается. Так, вице-канцлер Германии Роберт Хабек предупредил на прошлой неделе, что хочет «максимальной поддержки» Украины.