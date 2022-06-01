В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+23° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
59 минут назад

Швейцария отказала Дании в отправке бронетехники на Украину

Алиса Селезнёва

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии отклонил заявку Дании на предоставление Украине 20 боевых машин пехоты Piranha III. Об этом пишет швейцарское издание SRF.

Швейцария отказала Дании в отправке бронетехники на Украину
Фото: ReutersReuters

«Закупая танки, Дания обязалась передавать военную технику только с разрешения Швейцарии», - напомнило издание.

Свое вето на просьбу Дании швейцарское правительство объяснило политикой нейтралитета.

При этом издание констатировало, что давление из-за рубежа на власти Швейцарии усиливается. Так, вице-канцлер Германии Роберт Хабек предупредил на прошлой неделе, что хочет «максимальной поддержки» Украины.

Зеленский раскрыл ежедневные потери украинской армии

Ранее стало известно о намерении Германии поставить на Украину зенитные самоходные установки Gepard. Однако возникли проблемы. Оригинальные снаряды для 35-мм пушек производит швейцарская компания Oerlikon, а Швейцария отказалась экспортировать это оружие в зону боевых действий.

Армия,Роберт Хабек,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители