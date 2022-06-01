Швейцария отказала Дании в отправке бронетехники на Украину

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии отклонил заявку Дании на предоставление Украине 20 боевых машин пехоты Piranha III. Об этом пишет швейцарское издание SRF.
«Закупая танки, Дания обязалась передавать военную технику только с разрешения Швейцарии», - напомнило издание.
Свое вето на просьбу Дании швейцарское правительство объяснило политикой нейтралитета.
При этом издание констатировало, что давление из-за рубежа на власти Швейцарии усиливается. Так, вице-канцлер Германии Роберт Хабек предупредил на прошлой неделе, что хочет «максимальной поддержки» Украины.
Ранее стало известно о намерении Германии поставить на Украину зенитные самоходные установки Gepard. Однако возникли проблемы. Оригинальные снаряды для 35-мм пушек производит швейцарская компания Oerlikon, а Швейцария отказалась экспортировать это оружие в зону боевых действий.