Украинских военных начали обучать обретению «духовного умиротворения»

Украинцев в центре военной подготовки учат обретать «духовное умиротворение» с помощью медитации. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил командир Вооруженных сил Украины Андрей Андрейкив.
Центр бы учрежден незадолго до начала спецоперации РФ на Украине. Его местонахождение неизвестно, однако тренировку в нем уже успели пройти тысячи гражданских на добровольных началах.
«Медитация... приносит устойчивость ко всем вызовам... Мы исходим из того, что во время боевого задания солдат должен быть сосредоточенным, не бояться, сохранять спокойствие. Он должен быть собран», — заявил военный.
Напомним, что на Украине действует территориальная оборона, в которую люди могут вступать добровольцами. В апреле Кабмин Украины разрешил применять ее формированиям артиллерию и ракетные системы, а в начале мая позволил ей выполнять задания в районах ведения боевых действий.