Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможных поставках Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Такую возможность сейчас изучает Федеральный совет безопасности Германии. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что как только власти Германии одобрят поставку Киеву системы, украинские военнослужащие смогут начать обучение по ее использованию на территории Германии. Уточняется, что система может быть развернута на Украине с ноября.

Украинские власти рассматривают возможность закупки десяти систем IRIS-T. Произвести их могут в течение следующих трех-четырех лет.