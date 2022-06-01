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17 минут назад

Германия решила поставить Украине систему ПВО IRIS-T

Елена Прошина

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможных поставках Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM. Такую возможность сейчас изучает Федеральный совет безопасности Германии. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что как только власти Германии одобрят поставку Киеву системы, украинские военнослужащие смогут начать обучение по ее использованию на территории Германии. Уточняется, что система может быть развернута на Украине с ноября.

Украинские власти рассматривают возможность закупки десяти систем IRIS-T. Произвести их могут в течение следующих трех-четырех лет.

Ранее в Германии был проведен опрос, согласно которому 43% опрошенных немцев поддерживают отправку танков и БТР Украине, против выступают 50%. При этом активнее всего эту идею поддерживают избиратели «зеленых» - 72% выступили «за».

Армия,Видео,Олаф Шольц,
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