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1 час назад

Силы ДНР отрезали Авдеевский гарнизон ВСУ от одного из путей снабжения

ТАСС

Силы Донецкой Народной Республики взяли под контроль участок трассы Донецк - Авдеевка - Константиновка, отрезав Авдеевский гарнизон Вооруженных сил Украины от одного из путей снабжения. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Авдеевский гарнизон ВСУ отрезали из пути снабжения
Фото: ТАССТАСС

"Силы НМ (Народной милиции - прим. ТАСС) ДНР взяли под контроль участок трассы, окончательно отрезав Авдеевский гарнизон от одного из двух имевшихся путей снабжения", - говорится в сообщении.

Как поясняет Донецкое агентство новостей, речь идет о трассе Донецк - Авдеевка - Константиновка, которую украинская армия использовала для снабжения и ротации.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о том, что силы ДНР уничтожили две огневые точки противника в районе населенного пункта Новоселовка Вторая, находящемся недалеко от Авдеевки.

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Авдеевка - город с населением около 30 тыс. человек, расположен к северу от Донецка. В Авдеевке находится крупнейший в Европе коксохимический завод. За время конфликта в Донбассе город, находящийся под контролем украинских силовиков, был превращен в один из их главных укрепрайонов. Со стороны Авдеевки украинские военные ведут огонь по Донецку, Ясиноватой, Макеевке и окрестностям, включая ключевые транспортные артерии.

Армия,Эдуард Басурин,
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