Авдеевский гарнизон ВСУ отрезали из пути снабжения

Силы Донецкой Народной Республики взяли под контроль участок трассы Донецк - Авдеевка - Константиновка, отрезав Авдеевский гарнизон Вооруженных сил Украины от одного из путей снабжения. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Народной милиции ДНР.

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"Силы НМ (Народной милиции - прим. ТАСС) ДНР взяли под контроль участок трассы, окончательно отрезав Авдеевский гарнизон от одного из двух имевшихся путей снабжения", - говорится в сообщении.

Как поясняет Донецкое агентство новостей, речь идет о трассе Донецк - Авдеевка - Константиновка, которую украинская армия использовала для снабжения и ротации.

Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о том, что силы ДНР уничтожили две огневые точки противника в районе населенного пункта Новоселовка Вторая, находящемся недалеко от Авдеевки.