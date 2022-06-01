Тихоокеанский флот до конца года получит шесть кораблей

«Среди важных задач летнего периода обучения — освоение новых надводных кораблей и подводных лодок, которые прибудут на ТОФ до конца года. В их числе третья по счету подводная лодка проекта 636.3 «Магадан», атомный стратегический подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Олег» и атомная подлодка проекта «Ясень-М» «Новосибирск». Также в этом году запланировано поступление на флот двух морских тральщиков «Петр Ильичев» и «Анатолий Шлемов» проекта 12700 «Александрит», — говорится в сообщении.