Тихоокеанский флот до конца года получит шесть кораблей

Тихоокеанский флот (ТОФ) в 2022 году пополнится корветом, двумя тральщиками и тремя подводными лодками, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по ТОФ.
«Среди важных задач летнего периода обучения — освоение новых надводных кораблей и подводных лодок, которые прибудут на ТОФ до конца года. В их числе третья по счету подводная лодка проекта 636.3 «Магадан», атомный стратегический подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Олег» и атомная подлодка проекта «Ясень-М» «Новосибирск». Также в этом году запланировано поступление на флот двух морских тральщиков «Петр Ильичев» и «Анатолий Шлемов» проекта 12700 «Александрит», — говорится в сообщении.
Также в этом году ряды ТОФ пополнит и четвертый по счету корвет проекта 20380 «Резкий», который сейчас проходит швартовные испытания.
Ранее сообщалось, что атомная подводная лодка «Иркутск» проекта 949А «Антей» ТОФ может вернуться в боевой состав ВМФ России в 2023 году. Также для ТОФ продолжается строительство двух дизель-электрических подводных лодок «Можайск» и «Якутск», их спуски на воду запланированы на 2023 и 2024 годы.