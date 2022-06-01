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32 минуты назад

Тихоокеанский флот до конца года получит шесть кораблей

Газета.Ru

Тихоокеанский флот (ТОФ) в 2022 году пополнится корветом, двумя тральщиками и тремя подводными лодками, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа по ТОФ.

Тихоокеанский флот до конца года получит шесть кораблей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Среди важных задач летнего периода обучения — освоение новых надводных кораблей и подводных лодок, которые прибудут на ТОФ до конца года. В их числе третья по счету подводная лодка проекта 636.3 «Магадан», атомный стратегический подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Олег» и атомная подлодка проекта «Ясень-М» «Новосибирск». Также в этом году запланировано поступление на флот двух морских тральщиков «Петр Ильичев» и «Анатолий Шлемов» проекта 12700 «Александрит», — говорится в сообщении.

Также в этом году ряды ТОФ пополнит и четвертый по счету корвет проекта 20380 «Резкий», который сейчас проходит швартовные испытания.

Ранее сообщалось, что атомная подводная лодка «Иркутск» проекта 949А «Антей» ТОФ может вернуться в боевой состав ВМФ России в 2023 году. Также для ТОФ продолжается строительство двух дизель-электрических подводных лодок «Можайск» и «Якутск», их спуски на воду запланированы на 2023 и 2024 годы.

Армия,Анатолий Шлемов,Петр Ильичев,Олег Князь,
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