Германия решила поставить Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. По его словам, это самая современная система ПВО из тех, которыми располагает ФРГ.

Об этом Шольц объявил, выступая в Бундестаге.

«В ближайшие недели мы осуществим дальнейшие поставки оружия. К примеру, правительство решило поставить системы IRIS-T — это самая современная система противовоздушной обороны из тех, которыми располагает ФРГ», — цитирует канцлера ТАСС.

Он не уточнил сроки и объёмы поставок.