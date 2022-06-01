«Адмирал Горшков» выполнил цикл испытаний ракеты «Циркон»

Фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" выполнил цикл испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", подтвердив готовность нового оружия. Об этом сообщил в среду командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев.

Фото: ТАСС ТАСС

"Цикл испытаний гиперзвуковой ракеты "Циркон" успешно выполнил фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков", подтвердив готовность и самого носителя, и нового оружия", - отметил Моисеев.

Командующий также напомнил, что в конце прошлой недели был осуществлен успешный пуск ракеты "Циркон" из высокоширотных районов Баренцева моря по цели в Белом море на удалении около 1 000 км.

Ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил ТАСС о завершении государственных испытаний "Циркона" с надводного носителя.

20 февраля 2019 года президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию заявил, что ракета из состава комплекса "Циркон" способна развивать скорость, равную 9 числам Маха (скоростей звука), обладает дальностью более 1 тыс. км. 24 августа 2021 года на военно-техническом форуме "Армия-2021" был заключен контракт на поставку "Цирконов" Минобороны РФ.