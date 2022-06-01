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20 минут назад

Истребители НАТО заметили у Змеиного

Lenta.ruиещё 2

Группа из нескольких истребителей НАТО выполнила полет над западной частью Черного моря. Об этом сообщает портал avia.pro со ссылкой на данные Flight Radar.

Истребители НАТО заметили у Змеиного
Фото: Wikipedia Wikipedia

Уточнятся, что самолеты Североатлантического альянса замечены недалеко от украинского острова Змеиный, который находится под контролем российских войск и где в начале мая проходили боевые действия. В День Победы Вооруженные силы России отбили несколько попыток украинских войск захватить остров Змеиный.

Истребители альянса производили полет в сопровождении самолетов-заправщиков. Они взлетели с территории Румынии. Согласно информации портала, в операции были задействованы два британских истребителя Eurofighter Typhoon. Также появлялись сведения об участии в полете американских истребителей F-35, но эту информацию невозможно подтвердить из-за отключенных транспондеров.

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16 мая российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский бомбардировщик Су-24 в районе острова Змеиный. 27 мая губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о гибели военнослужащего, оборонявшего от ВСУ остров Змеиный, взятый российскими войсками в самом начале спецоперации.

Армия,Михаил Развожаев,Владимир Путин,НАТО,
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