Российская армия уничтожила замаскированную технику ВСУ с помощью РСЗО «Ураган» по целеуказанию от беспилотного летательного аппарата «Орлан». Об этом в среду, 1 июня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Российское оборонное ведомство опубликовало видео, на котором показан момент запуска беспилотника с механической катапульты. Также на кадрах можно рассмотреть, как РСЗО готовятся к стрельбе.

В Минобороны подчеркнули, что батарея РСЗО калибром 220 миллиметров получила от операторов беспилотника координаты укрепленных позиций украинской армии. В результате удара были уничтожены бронетехника и живая сила ВСУ, передает РИА Новости.