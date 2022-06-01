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1 час назад

Российские «Ураганы» уничтожили замаскированную технику украинской армии

Вечерняя Москва

Российская армия уничтожила замаскированную технику ВСУ с помощью РСЗО «Ураган» по целеуказанию от беспилотного летательного аппарата «Орлан». Об этом в среду, 1 июня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

Российское оборонное ведомство опубликовало видео, на котором показан момент запуска беспилотника с механической катапульты. Также на кадрах можно рассмотреть, как РСЗО готовятся к стрельбе.

В Минобороны подчеркнули, что батарея РСЗО калибром 220 миллиметров получила от операторов беспилотника координаты укрепленных позиций украинской армии. В результате удара были уничтожены бронетехника и живая сила ВСУ, передает РИА Новости.

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Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.

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