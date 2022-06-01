Зеленский раскрыл ежедневные потери украинской армии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия ежедневно теряет 60-100 солдат. Об этом он рассказал в интервью Newsmax.

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Зеленский отметил, что Киев сейчас - «спокойный город», а наиболее сложная ситуация сложилась в южных частях Донецкой и Луганской областей.

«Ситуация очень тяжелая, мы теряем 60-100 солдат в день убитыми и около 500 человек ранеными в бою», - сказал он.

Минобороны РФ 18 апреля сообщало, что безвозвратные потери Вооруженных сил Украины, украинской нацгвардии и наемников составляют более 23 тыс. человек.