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23 минуты назад

Зеленский раскрыл ежедневные потери украинской армии

Мария Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия ежедневно теряет 60-100 солдат. Об этом он рассказал в интервью Newsmax.

Зеленский раскрыл ежедневные потери украинской армии
Фото: ReutersReuters

Зеленский отметил, что Киев сейчас - «спокойный город», а наиболее сложная ситуация сложилась в южных частях Донецкой и Луганской областей.

«Ситуация очень тяжелая, мы теряем 60-100 солдат в день убитыми и около 500 человек ранеными в бою», - сказал он.

Минобороны РФ 18 апреля сообщало, что безвозвратные потери Вооруженных сил Украины, украинской нацгвардии и наемников составляют более 23 тыс. человек.

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О российских потерях Минобороны в последний раз сообщило 25 марта. Замначальника Генштаба вооруженных сил Сергей Рудской заявил, что на Украине погиб 1351 российский военнослужащий, 3825 получили ранения.

Армия,Сергей Рудской,Владимир Зеленский,Минобороны России,Генштаб,
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