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42 минуты назад

Российские хакеры обнародовали данные 700 сотрудников СБУ

Елена Прошина

Российская хакерская группа RaHDIt опубликовала личные данные сотрудников СБУ. Всего в открытом доступе оказались данные 700 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Российские хакеры обнародовали данные 700 сотрудников СБУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Подлинность сведений подтвердил агентству один из сотрудников российских спецслужб. Данные опубликованы на информационном ресурсе «Немезида», который с начала российской спецоперации на Украине ведет RaHDIt. Так, на сайте появились сведения о кадровом составе СБУ с фотографиями, телефонами и адресами проживания.

Кроме личных данных, хакеры также опубликовали и некоторые увлечения сотрудников. Среди прочих значатся азартные игры, судимости, посещение свингерских вечеринок, а также участие в ЛГБТ-оргиях.

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Ранее стало известно, что в начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов. В том числе взломаны были сайт президента страны и ресурсы местных органов власти по всей Украине. Ранее хакеры разместили на них обращение российских солдат к морпехам Николаева и Одессы.

Армия,СБУ,
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