Российские хакеры обнародовали данные 700 сотрудников СБУ

Российская хакерская группа RaHDIt опубликовала личные данные сотрудников СБУ. Всего в открытом доступе оказались данные 700 человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Подлинность сведений подтвердил агентству один из сотрудников российских спецслужб. Данные опубликованы на информационном ресурсе «Немезида», который с начала российской спецоперации на Украине ведет RaHDIt. Так, на сайте появились сведения о кадровом составе СБУ с фотографиями, телефонами и адресами проживания.

Кроме личных данных, хакеры также опубликовали и некоторые увлечения сотрудников. Среди прочих значатся азартные игры, судимости, посещение свингерских вечеринок, а также участие в ЛГБТ-оргиях.