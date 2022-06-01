Российские хакеры обнародовали данные 700 сотрудников СБУ

Российская хакерская группа RaHDIt опубликовала личные данные сотрудников СБУ. Всего в открытом доступе оказались данные 700 человек. Об этом сообщает РИА Новости.
Подлинность сведений подтвердил агентству один из сотрудников российских спецслужб. Данные опубликованы на информационном ресурсе «Немезида», который с начала российской спецоперации на Украине ведет RaHDIt. Так, на сайте появились сведения о кадровом составе СБУ с фотографиями, телефонами и адресами проживания.
Кроме личных данных, хакеры также опубликовали и некоторые увлечения сотрудников. Среди прочих значатся азартные игры, судимости, посещение свингерских вечеринок, а также участие в ЛГБТ-оргиях.
Ранее стало известно, что в начале спецоперации группа RaHDIt одновременно взломала все 755 правительственных украинских сайтов. В том числе взломаны были сайт президента страны и ресурсы местных органов власти по всей Украине. Ранее хакеры разместили на них обращение российских солдат к морпехам Николаева и Одессы.