Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Войска Украины в 6:15 по местному времени [совпадает с мск] выпустили десять мин калибром 120 миллиметров по Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 06.15 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено десять мин калибром 120 миллиметров», - сказано в сообщении.
Ясиноватая расположена в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который находится под контролем ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.