Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР

Войска Украины в 6:15 по местному времени [совпадает с мск] выпустили десять мин калибром 120 миллиметров по Ясиноватой в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ясиноватая расположена в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который находится под контролем ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.